Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств
- РИА Новости
«Сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны», — сообщил Мишустин.
Он отметил, что «в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства».
При этом Мишустин подчеркнул важность того, чтобы «наладить выпуск таких препаратов в России».
«И здесь я прошу вас, Денис Валентинович (Мантуров. — RT), контролировать этот вопрос в постоянном режиме», — добавил премьер России.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что незарегистрированный в России психотропный препарат «Фенобарбитал» 3 марта ввезли в страну с целью выполнения плана по первой поставке незарегистрированных лекарств по жизненным показаниям для детей.
В феврале правительство России выделило 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарственных препаратов для детей.