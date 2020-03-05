Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания правительства, что подписал постановление об утверждении правил ввоза и выдачи лекарств, не зарегистрированных в стране.
Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств
  • РИА Новости

«Сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны», — сообщил Мишустин.

Он отметил, что «в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства».

При этом Мишустин подчеркнул важность того, чтобы «наладить выпуск таких препаратов в России».

«И здесь я прошу вас, Денис Валентинович (Мантуров. — RT), контролировать этот вопрос в постоянном режиме», — добавил премьер России.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что незарегистрированный в России психотропный препарат «Фенобарбитал» 3 марта ввезли в страну с целью выполнения плана по первой поставке незарегистрированных лекарств по жизненным показаниям для детей.

В феврале правительство России выделило 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарственных препаратов для детей. 

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