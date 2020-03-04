Мантуров рассказал о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что незарегистрированный в России психотропный препарат «Фенобарбитал» 3 марта ввезли в страну с целью выполнения плана по первой поставке незарегистрированных лекарств по жизненным показаниям для детей.

«Так, в Россию ввезены лекарственные препараты: 27 октября 2019 г. «Клобазам», 26 ноября 2019 г. «Диазепам», 6 декабря 2019 г. «Мидазолам» и 3 марта 2020 г. «Фенобарбитал», эликсир 15 мг / 5 мл 500 мл («Торнтон-энд-Росс», Шотландия)», — цитирует ТАСС Мантурова.

Он рассказал, что во исполнение распоряжения российского правительства от 13 февраля 2020 года Московский эндокринный завод организовал работу для ввоза второй партии незарегистрированных лекарств для 750 детей из 58 субъектов России.

Министр сообщил, что уже подписаны контракты с предприятиями-производителями и оформляются необходимые разрешительные документы для ввоза в Россию.

«Ожидается, что указанные лекарственные препараты поступят в субъекты России в апреле-июне текущего года», — заявил он.

Мантуров также сообщил, что к концу 2020 года Минпромторг и Московский эндокринный завод намерены организовать производство лекарственных препаратов «Диазепам» и «Мидазолам» в виде растворов — ректального и оромукозального.

Ранее правительство России выделило 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарственных препаратов для детей.