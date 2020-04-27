Путин проведёт совещание с губернаторами по коронавирусу 28 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на 28 апреля запланировано проведение совещания с участием Владимира Путина и глав регионов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Что касается президентского уровня, то на завтра готовится совещание с руководителями субъектов России как раз по вопросам борьбы с коронавирусом», — заявил он.

Песков уточнил, что совещание будет проходить в режиме видеоконференции.

Также он отметил, что в совещании примут участие главы всех регионов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщали о планируемом совещании с Путиным.

В Кремле заявляли, что Путин на этой неделе может выступить с новым заявлением по ситуации с коронавирусом.