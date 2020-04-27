Путин проведёт совещание с губернаторами по коронавирусу 28 апреля
- РИА Новости
«Что касается президентского уровня, то на завтра готовится совещание с руководителями субъектов России как раз по вопросам борьбы с коронавирусом», — заявил он.
Песков уточнил, что совещание будет проходить в режиме видеоконференции.
Также он отметил, что в совещании примут участие главы всех регионов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщали о планируемом совещании с Путиным.
В Кремле заявляли, что Путин на этой неделе может выступить с новым заявлением по ситуации с коронавирусом.