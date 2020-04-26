Губернаторы рассказали о планируемом совещании с Путиным

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля, как ожидается, проведёт совещание с главами регионов по ситуации с распространением коронавируса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявления глав некоторых регионов.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе заседания регионального оперативного штаба заявил, что «ждёт заявления президента во вторник». При этом Кувшинников считает, что режим нерабочих дней может быть продлён «как минимум до 11 мая».

При этом глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе ежедневного совещания по ситуации с коронавирусом на полуострове рассказал, что, как ожидается, 28 апреля Путин заслушает отчёты губернаторов.

«28 апреля, после того как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом.