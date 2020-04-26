Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — цитирует Пескова ТАСС.

Первое обращение президента к российским гражданам по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 состоялось 25 марта. Он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

2 апреля глава государства выступил с ещё одним обращением к россиянам, в ходе которого объявил о продлении режима нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.