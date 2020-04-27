В Совфеде оценили возможность переноса майских праздников

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил идею переноса майских праздников из-за режима самоизоляции.
В Совфеде оценили возможность переноса майских праздников
  • РИА Новости

«Переносить майские праздники я не вижу никакого смысла. Что значит — переносить майские праздники? И при этом сохранить самоизоляцию? Я не могу понять смысла этого предложения, потому что тогда нужно объявить эти дни рабочими. А рабочими их объявлять сейчас тоже нельзя… Я думаю, что ничего не надо менять. Тем более что и Роспотребнадзор, и правительственные решения — все они направлены на поэтапное решение проблем с растяжением требований к самоизоляции», — сказал он.

Сенатор отметил необходимость спокойно пережить этот период.

«Праздник 1 Мая был и остаётся праздником. И в тех условиях, в которых каждый из нас находится, мы вспомним, отметим и поздравим друг друга. Сейчас я считаю нужным поостеречься и по максимуму выполнить организационно-технологические меры, чтобы не подвергаться риску. Сорваться сейчас нам просто нельзя», — добавил Рязанский.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что перенос майских праздников станет нагрузкой на экономику.

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