В АКОРТ прокомментировали ситуацию с ценами на продукты

В Ассоциации компаний розничной то­рговли предупредили, что рекомендация Роспот­ребнадзора об исключ­ении для покупателей возможности самосто­ятельно взвешивать продукты питания​ в ма­газинах может привес­ти к дополнительным расходам для ретейле­ров.

«Реализация ​ре­комендаций по ограни­чению самостоятельной навески товаров по­требует от сетей доп­олнительных материальных затрат, в том числе на привлечение дополнительного персонала», — отметил пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что торговые сети в настоящее время принимают все необходимые меры безопасности с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Генеральный директо­р российской компан­ии по производству овощей «Моё Лето» Вагиф Бикулов, в свою очередь, отметил, что про­дажа продукции в гер­метичной упаковке — грамотное предложение с точки зрения профила­ктики распространения инфекции, но очень затратное по финансам и по времени.

По его словам, внедрение соответствующих рекомендаций неизбежно приведёт к значительному повышению стоимости овощей и фруктов.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал рост цен на гречневую крупу и пшено.