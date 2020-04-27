В АКОРТ прокомментировали ситуацию с ценами на продукты
- РИА Новости
«Реализация рекомендаций по ограничению самостоятельной навески товаров потребует от сетей дополнительных материальных затрат, в том числе на привлечение дополнительного персонала», — отметил пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко в беседе с «Российской газетой».
Он добавил, что торговые сети в настоящее время принимают все необходимые меры безопасности с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.
Генеральный директор российской компании по производству овощей «Моё Лето» Вагиф Бикулов, в свою очередь, отметил, что продажа продукции в герметичной упаковке — грамотное предложение с точки зрения профилактики распространения инфекции, но очень затратное по финансам и по времени.
По его словам, внедрение соответствующих рекомендаций неизбежно приведёт к значительному повышению стоимости овощей и фруктов.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал рост цен на гречневую крупу и пшено.