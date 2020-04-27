В АКОРТ прокомментировали ситуацию с ценами на продукты

Короткая ссылка
В Ассоциации компаний розничной то­рговли предупредили, что рекомендация Роспот­ребнадзора об исключ­ении для покупателей возможности самосто­ятельно взвешивать продукты питания​ в ма­газинах может привес­ти к дополнительным расходам для ретейле­ров.
В АКОРТ прокомментировали ситуацию с ценами на продукты
  • РИА Новости

«Реализация ​ре­комендаций по ограни­чению самостоятельной навески товаров по­требует от сетей доп­олнительных материальных затрат, в том числе на привлечение дополнительного персонала», — отметил пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что торговые сети в настоящее время принимают все необходимые меры безопасности с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Генеральный директо­р российской компан­ии по производству овощей «Моё Лето» Вагиф Бикулов, в свою очередь, отметил, что про­дажа продукции в гер­метичной упаковке — грамотное предложение с точки зрения профила­ктики распространения инфекции, но очень затратное по финансам и по времени.

По его словам, внедрение соответствующих рекомендаций неизбежно приведёт к значительному повышению стоимости овощей и фруктов.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал рост цен на гречневую крупу и пшено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить