Назван регион, жители которого наиболее обеспокоены из-за коронавируса

Согласно исследованию, проведённому специалистами страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», максимально обеспокоены ситуацией c распространением коронавируса жители Дальневосточного федерального округа, а также жители Приволжского федерального округа.

Как пишет РБК, респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти.

В первую десятку регионов, жители которых проявляют максимальную обеспокоенность (десять баллов) ситуацией с коронавирусом, вошли Забайкальский край (33,3%), Псковская область (19,6%), Оренбургская область (14,9%), Нижегородская область (14,8%), Волгоградская область (13,3%), Бурятия (11,5%), Москва (10,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%), Новосибирская область (9,8%), Тюменская область (9,4%).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эффект ограничительных мер, введённых в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Она отметила, что «режим ограничений сыграл свою максимальную положительную роль, это очевидно абсолютно».

Попова также отметила необходимость оставаться дома во время майских праздников.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны сохраняться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.