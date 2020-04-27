В Абакане коронавирус выявлен у двух сотрудников больницы

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Два сотрудника абаканской городской больницы заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Абакане коронавирус выявлен у двух сотрудников больницы
  • © Maxim Shemetov/Reuters

«Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтвердился диагноз COVID-19. Четыре случая зарегистрированы в Абакане, ещё три — в Саяногорске, один зафиксирован в Ширинском районе. Все инфицированные имели контакты с ранее заболевшими. Двое из них — это сотрудники абаканской городской больницы», — цитирует РИА Новости сообщение.

Как уточняется, по последним данным, всего в республике зафиксировано с начала пандемии 184 случая заболевания коронавирусом.

25 апреля глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что более 30 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в травматологическом отделении одной из больниц Абакана.

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