В Абакане коронавирус выявлен у двух сотрудников больницы

Два сотрудника абаканской городской больницы заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтвердился диагноз COVID-19. Четыре случая зарегистрированы в Абакане, ещё три — в Саяногорске, один зафиксирован в Ширинском районе. Все инфицированные имели контакты с ранее заболевшими. Двое из них — это сотрудники абаканской городской больницы», — цитирует РИА Новости сообщение.

Как уточняется, по последним данным, всего в республике зафиксировано с начала пандемии 184 случая заболевания коронавирусом.

25 апреля глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что более 30 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в травматологическом отделении одной из больниц Абакана.