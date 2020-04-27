Число заражений COVID-19 в Новосибирской области достигло 347

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За прошедшие сутки в Новосибирской области было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 347.

«Всего в Новосибирской области количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 347», — цитирует РИА Новости главу областного Минздрава Константина Хальзова.

Отмечается, что всего из больниц выписаны 39 человек.

Также уточняется, что под медицинским наблюдением находятся 1658 человек.

Ранее стало известно, что зоопарк имени Ростислава Шило в Новосибирске получит из бюджета 27,5 млн рублей на поддержание работы на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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