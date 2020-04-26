Северный флот планирует провести новые исследования в Арктике в 2020 году.

«В 2020 году Северный флот планирует провести ряд исследований на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Норденшельда, Северная Земля, Новосибирские острова, а также на участках континентального побережья морей Лаптевых и Карского», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы флота.

Отмечается, что часть исследований и экспериментов будет проведена в ходе похода арктической группировки кораблей и судов флота по трассе Северного морского пути.

В марте сообщалось, что системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» отразили воздушное нападение условного противника на Северный морской путь.