Северный флот планирует провести новые исследования в Арктике

Короткая ссылка
Северный флот планирует провести новые исследования в Арктике в 2020 году.

«В 2020 году Северный флот планирует провести ряд исследований на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Норденшельда, Северная Земля, Новосибирские острова, а также на участках континентального побережья морей Лаптевых и Карского», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы флота.

Отмечается, что часть исследований и экспериментов будет проведена в ходе похода арктической группировки кораблей и судов флота по трассе Северного морского пути.

В марте сообщалось, что системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» отразили воздушное нападение условного противника на Северный морской путь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить