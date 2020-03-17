С-400 отразили условное нападение на Северный морской путь

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» отразили воздушное нападение условного противника на Северный морской путь.
С-400 отразили условное нападение на Северный морской путь
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«Боевые расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южном архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.

Он отметил, что боевые расчёты получили сигнал о нарушении воздушных границ самолётами условного противника, обнаружили, сопроводили и «уничтожили» цели.

Ранее в Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю.

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