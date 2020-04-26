Коронавирус подтверждён у 874 российских военных

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Минобороны России сообщило, что коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 874 военнослужащих.
Коронавирус подтверждён у 874 российских военных
  • РИА Новости

«Установлено 874 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — шесть человек, изолированы на дому — 379 человек», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о заражении коронавирусом курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что в Тверском суворовском военном училище восемь воспитанников получили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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