В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

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В Тверском суворовском военном училище восемь воспитанников сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
  • Reuters

«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — заявили в министерстве.

В оборонном ведомстве сообщили, что состояние суворовцев нормальное, «без симптоматических проявлений». Заражённых изолировали, за ними наблюдают медицинские специалисты.

Также Минобороны опровергло данные о том, что воспитанников училища якобы заставляли шить себе медицинские маски. В ведомстве отметили, что все воспитанники и преподавательский состав обеспечены средствами защиты и профилактики.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о заражении коронавирусом курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

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