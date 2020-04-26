Бывший и. о. мэра Пятигорска заключён под стражу

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Суд заключил под стражу бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий.
Бывший и. о. мэра Пятигорска заключён под стражу
  • © Сайт города Пятигорска

«Сегодня в отношении бывшего главы города-курорта Пятигорска по ходатайству следствия городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

16 апреля сообщалось, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом. Исполняющим обязанности главы Пятигорска был назначен Лев Травнев.

25 апреля стало известно, что в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.

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