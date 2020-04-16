Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Владимиров отметил, что в Пятигорске зафиксирована очень непростая эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, в том числе опережающая динамика и резкий рост числа заболевших.

По словам губернатора, чтобы распространение коронавируса в городе не стало массовым, необходимо срочно «ломать эту ситуацию».

«Поэтому Андрей Валерьевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу», — сообщил он.

Также Владимиров заявил, что исполняющим обязанности главы Пятигорска станет Лев Травнев, которому нужно «в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим здесь вызовам».

В Пятигорске с 17 апреля введён режим карантина из-за коронавируса.

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