Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.

Владимиров отметил, что в Пятигорске зафиксирована очень непростая эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, в том числе опережающая динамика и резкий рост числа заболевших.

По словам губернатора, чтобы распространение коронавируса в городе не стало массовым, необходимо срочно «ломать эту ситуацию».

«Поэтому Андрей Валерьевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу», — сообщил он.

Также Владимиров заявил, что исполняющим обязанности главы Пятигорска станет Лев Травнев, которому нужно «в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим здесь вызовам».

В Пятигорске с 17 апреля введён режим карантина из-за коронавируса.