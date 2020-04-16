Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
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- РИА Новости
Владимиров отметил, что в Пятигорске зафиксирована очень непростая эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, в том числе опережающая динамика и резкий рост числа заболевших.
По словам губернатора, чтобы распространение коронавируса в городе не стало массовым, необходимо срочно «ломать эту ситуацию».
«Поэтому Андрей Валерьевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу», — сообщил он.
Также Владимиров заявил, что исполняющим обязанности главы Пятигорска станет Лев Травнев, которому нужно «в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим здесь вызовам».
В Пятигорске с 17 апреля введён режим карантина из-за коронавируса.