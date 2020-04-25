МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.

РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий». «Сегодня он был задержан в порядке ст. 91 УПК России на 48 часов», — заявили в ведомстве. Отмечается, что решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. 16 апреля сообщалось, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом. Исполняющим обязанности главы Пятигорска был назначен Лев Травнев.