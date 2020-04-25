МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска

Короткая ссылка
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

«Сегодня он был задержан в порядке ст. 91 УПК России на 48 часов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. 

16 апреля сообщалось, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом. Исполняющим обязанности главы Пятигорска был назначен Лев Травнев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить