МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий».
«Сегодня он был задержан в порядке ст. 91 УПК России на 48 часов», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
16 апреля сообщалось, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом. Исполняющим обязанности главы Пятигорска был назначен Лев Травнев.