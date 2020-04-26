Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в Курске после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Преставился ко Господу епископ Железногорский и Льговский Вениамин... Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведён в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Московского патриархата РПЦ.

Отмечается, что епископ скончался на 55-м году жизни.

Накануне сообщалось, что несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, обитель закрыта на карантин.