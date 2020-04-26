В Петербурге прокомментировали данные о смерти четырёх медсестер

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал информацию о смерти четырёх медсестёр.
В Петербурге прокомментировали данные о смерти четырёх медсестер
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, имена этих медсестёр приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжёлые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — указали в пресс-службе комитета.

Ранее стало известно, что врач госпиталя для ветеранов войн №3, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, скончался в больнице в Коммунарке.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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