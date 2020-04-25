Врач прокомментировал лечение беременных с коронавирусом

Акушер-гинеколог, создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер прокомментировал лечение беременных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Единой методики лечения коронавирусной инфекции сейчас не существует. И противомалярийный препарат, который широко используется протоколами лечения, при лечении беременных не применяется. Препарат, который направлен на противовирусную терапию, используемый при лечении ВИЧ-инфекции, применяется только при строгих показаниях, когда его назначение имеет больший смысл, чем неназначение», — приводит телеканал «360» его слова.

Он отметил, что протокол лечения всё время меняется.

По его словам, у большинства пациенток коронавирусная инфекция протекает бессимптомно.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева дала рекомендации беременным на фоне ситуации с коронавирусом.