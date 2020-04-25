Врач прокомментировал лечение беременных с коронавирусом

Короткая ссылка
Акушер-гинеколог, создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер прокомментировал лечение беременных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Врач прокомментировал лечение беременных с коронавирусом
  • Pixabay

«Единой методики лечения коронавирусной инфекции сейчас не существует. И противомалярийный препарат, который широко используется протоколами лечения, при лечении беременных не применяется. Препарат, который направлен на противовирусную терапию, используемый при лечении ВИЧ-инфекции, применяется только при строгих показаниях, когда его назначение имеет больший смысл, чем неназначение», — приводит телеканал «360» его слова.

Он отметил, что протокол лечения всё время меняется.

По его словам, у большинства пациенток коронавирусная инфекция протекает бессимптомно.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева дала рекомендации беременным на фоне ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить