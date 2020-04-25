Тренер «Тампы» считает, что Кучеров проводит очередной выдающийся сезон в НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отметил игру российского нападающего команды Никиты Кучерова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон. Он, конечно, уже не идёт по своему прошлогоднему 128-очковому графику. Но я не думаю, что и другие наши ребята достигнут в нынешнем сезоне тех рубежей, которых достигли в прошлом», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Ранее звезда «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн назвал голкипера «Тампы» Андрея Василевского своим самым нелюбимым вратарём в НХЛ.