Тренер «Тампы» считает, что Кучеров проводит очередной выдающийся сезон в НХЛ
- Reuters
«Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон. Он, конечно, уже не идёт по своему прошлогоднему 128-очковому графику. Но я не думаю, что и другие наши ребята достигнут в нынешнем сезоне тех рубежей, которых достигли в прошлом», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Ранее звезда «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн назвал голкипера «Тампы» Андрея Василевского своим самым нелюбимым вратарём в НХЛ.