Тренер «Тампы» считает, что Кучеров проводит очередной выдающийся сезон в НХЛ

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отметил игру российского нападающего команды Никиты Кучерова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Тампы» считает, что Кучеров проводит очередной выдающийся сезон в НХЛ
  • Reuters

«Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон. Он, конечно, уже не идёт по своему прошлогоднему 128-очковому графику. Но я не думаю, что и другие наши ребята достигнут в нынешнем сезоне тех рубежей, которых достигли в прошлом», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Ранее звезда «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн назвал голкипера «Тампы» Андрея Василевского своим самым нелюбимым вратарём в НХЛ.

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