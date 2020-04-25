Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло 186

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии достигло 186. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8:00 25.04.2020 зарегистрировано 186 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались два человека.

Ранее стало известно, что за сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.