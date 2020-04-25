Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло 186
- АГН «Москва»
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«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8:00 25.04.2020 зарегистрировано 186 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались два человека.
Ранее стало известно, что за сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.