Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло 186

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии достигло 186. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло 186
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8:00 25.04.2020 зарегистрировано 186 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались два человека.

Ранее стало известно, что за сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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