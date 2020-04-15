Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100

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В Бурятии за сутки подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших в регионе достигло 100.
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100
  • АГН «Москва»

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона. 

«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении.

В том числе 23 пациента выздоровели и были выписаны из больницы. Также в республике зафиксировано два летальных исхода.

Ранее СК возбудил уголовное дело в Бурятии из-за ложного сообщения о коронавирусе.

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