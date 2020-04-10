В Бурятии завели дело по факту ложного сообщения о коронавирусе

Короткая ссылка
В Бурятии завели уголовное дело по факту ложного сообщения о коронавирусе.
В Бурятии завели дело по факту ложного сообщения о коронавирусе
  • РИА Новости

Об этом информирует «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По данным следователей, фейк был распространён в интернете 8 апреля. В сообщении говорилось, что в Бичурском районе якобы около 300 заразившихся коронавирусной инфекцией.

В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий получены предварительные сведения, что автор публикации зарегистрировал свой аккаунт в соцсети с территории иностранного приграничного государства. Личность и местонахождение пользователя устанавливаются.

Также стало известно, что в Тверской области проводят проверку по факту ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное СУ СК России. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить