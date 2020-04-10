В Бурятии завели дело по факту ложного сообщения о коронавирусе

В Бурятии завели уголовное дело по факту ложного сообщения о коронавирусе.

Об этом информирует «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По данным следователей, фейк был распространён в интернете 8 апреля. В сообщении говорилось, что в Бичурском районе якобы около 300 заразившихся коронавирусной инфекцией.

В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий получены предварительные сведения, что автор публикации зарегистрировал свой аккаунт в соцсети с территории иностранного приграничного государства. Личность и местонахождение пользователя устанавливаются.

Также стало известно, что в Тверской области проводят проверку по факту ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное СУ СК России. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.