Жительницу Перми оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает kp.ru.

«Женщина 1987 года рождения в социальной сети на странице одного из интернет-сообществ разместила заведомо недостоверный комментарий о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в регионе», — указывается в заявлении на сайте регионального отделения полиции.

По данному факту в отношении женщины сотрудниками полиции был составлен административный протокол.

«Материалы проверки были направлены в мировой суд, решением которого женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

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