Жительницу Перми оштрафовали за фейк о коронавирусе
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Женщина 1987 года рождения в социальной сети на странице одного из интернет-сообществ разместила заведомо недостоверный комментарий о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в регионе», — указывается в заявлении на сайте регионального отделения полиции.
По данному факту в отношении женщины сотрудниками полиции был составлен административный протокол.
«Материалы проверки были направлены в мировой суд, решением которого женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.