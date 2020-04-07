СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор». Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК России.

Как отмечается, было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Следователи установили, что пользователь Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что COVID-19 «был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путём взрыва умышленно распространён на территории России и КНР».

В СК считают, что пользователь публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложные данные об обстоятельствах, которые представляют «угрозу жизни и безопасности граждан».

Ранее ИА PrimaMedia передавало, что 28-летнего жителя Уссурийска привлекут к уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о заболевших коронавирусом.

6 апреля в Генеральной прокуратуре сообщили о выявлении фейков о COVID-19 в пяти российских регионах.