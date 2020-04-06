Прокуроры выявили фейки о коронавирусе в пяти регионах России

Сотрудники прокуратуры выявили недостоверные сообщения о коронавирусной инфекции COVID-19 в пяти российских регионах. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Фейки были выявлены органами прокуратуры Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края и Курской области. Они распространялись в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

«Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации», — заявила пресс-служба.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области писала, что в Магнитогорске местному жителю вынесен приговор за ложную информацию о коронавирусе.