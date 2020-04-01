Суд вынес приговор жителю Магнитогорска за фейк о коронавирусе

Орджоникидзевский суд Магнитогорска вынес приговор местному жителю за ложную информацию о коронавирусе.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина разместил недостоверные данные в комментариях к одной из публикаций в соцсети «ВКонтакте». Против него составили административный протокол.

Суд назначил наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.