Суд вынес приговор жителю Магнитогорска за фейк о коронавирусе

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Орджоникидзевский суд Магнитогорска вынес приговор местному жителю за ложную информацию о коронавирусе.
Суд вынес приговор жителю Магнитогорска за фейк о коронавирусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина разместил недостоверные данные в комментариях к одной из публикаций в соцсети «ВКонтакте». Против него составили административный протокол.

Суд назначил наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.

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