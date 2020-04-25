В Москве погиб адвокат Винника Мусатов

Адвокат Тимофей Мусатов, представлявший интересы экстрадированного во Францию россиянина Александра Винника, умер в Москве в результате несчастного случая.

«Тимофей Сергеевич погиб вчера в результате несчастного случая», — приводит РИА Новости слова помощника Мусатова.

Уточняется, что адвокат умер на 51-м году жизни.

В феврале Мусатов подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Парижа оставить Винника под стражей.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.