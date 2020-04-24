Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях вирусологов по COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова доложит президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину об идеях вирусологов относительно возможного продления мер по коронавирусу в стране.
Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях вирусологов по COVID-19
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«По завершении совещания с Анной Юрьевной (Поповой, главой Роспотребнадзора. — RT) доложим президенту страны и председателю правительства о ваших соображениях, предложениях, замечаниях к стратегии ограничительных мер и к стратегии выхода из этих ограничительных мер», — сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов заявил, что выход из режима самоизоляции в России должен быть поэтапным.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.

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