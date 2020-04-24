Попова не исключила повторения жёстких мер по коронавирусу

Власти могут вновь ввести жёсткие меры по ограничению контактов между людьми в случае, если граждане не станут соблюдать все требования на каждом этапе борьбы с распространением коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с эпидемиологами и вирусологами.

«Любая ошибка на любом из этих этапов может вернуть нас в ту точку, из которой мы по этим этапам начали свое движение. Абсолютно точно, что, если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения — на каждом этапе свой, мы вернемся туда же, откуда начали», — сказала она.

Попова не исключила, что, возможно, придётся принимать «опять жёсткие меры по ограничению взаимодействия», сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции.