МЧС пересмотрит перечень резервов на случай пандемии

МЧС России пересмотрит перечень резервов, которые органы федеральной и региональной власти должны создавать на случай чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия.

«МЧС России организована работа по актуализации номенклатуры резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными, региональными органами исполнительной власти», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Также на данный момент вырабатываются предложения по нормам государственного материального резерва, необходимого в случае пандемии.

Ранее стало известно, что за сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.