МЧС пересмотрит перечень резервов на случай пандемии
- РИА Новости
«МЧС России организована работа по актуализации номенклатуры резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными, региональными органами исполнительной власти», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
Также на данный момент вырабатываются предложения по нормам государственного материального резерва, необходимого в случае пандемии.
Ранее стало известно, что за сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.