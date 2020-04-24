МЧС пересмотрит перечень резервов на случай пандемии

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МЧС России пересмотрит перечень резервов, которые органы федеральной и региональной власти должны создавать на случай чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия.
МЧС пересмотрит перечень резервов на случай пандемии
  • РИА Новости

«МЧС России организована работа по актуализации номенклатуры резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными, региональными органами исполнительной власти», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Также на данный момент вырабатываются предложения по нормам государственного материального резерва, необходимого в случае пандемии.

Ранее стало известно, что за сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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