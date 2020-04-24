Голикова: система здравоохранения Москвы работает с напряжением

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Мы видим, что в Центральном регионе — в первую очередь речь о Москве и Московской области — система здравоохранения работает с большим напряжением. С большим напряжением работают наши доктора», — сказала она во время совещания с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. Её слова приводит ТАСС.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что к борьбе с COVID-19 привлечено более 40% системы здравоохранения Москвы.

По данным на 24 апреля, в столице зафиксировано 36 897 заболевших.