Голикова: система здравоохранения Москвы работает с напряжением

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением из-за распространения коронавирусной инфекции.
Голикова: система здравоохранения Москвы работает с напряжением
  • РИА Новости

«Мы видим, что в Центральном регионе — в первую очередь речь о Москве и Московской области — система здравоохранения работает с большим напряжением. С большим напряжением работают наши доктора», — сказала она во время совещания с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. Её слова приводит ТАСС.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что к борьбе с COVID-19 привлечено более 40% системы здравоохранения Москвы.

По данным на 24 апреля, в столице зафиксировано 36 897 заболевших.

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