В регионах рабочие пропуска будут выдавать на 24 часа
- Reuters
По его словам, оформить пропуск можно через портал госуслуг, формат будет единообразным для всей страны. Разработчики исходили из того, что в каждом субъекте Федерации пропуск захотят получить примерно 10% жителей.
Чтобы сотрудник предприятия получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку с указанием СНИЛС сотрудника должен подать работодатель, пояснили в Минкомсвязи. Корректность данных будет проверять Пенсионный фонд.
Ранее сообщалось, что платформа для выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 регионе.