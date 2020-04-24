В регионах рабочие пропуска будут выдавать на 24 часа

Жители российских регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире РБК.

По его словам, оформить пропуск можно через портал госуслуг, формат будет единообразным для всей страны. Разработчики исходили из того, что в каждом субъекте Федерации пропуск захотят получить примерно 10% жителей.

Чтобы сотрудник предприятия получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку с указанием СНИЛС сотрудника должен подать работодатель, пояснили в Минкомсвязи. Корректность данных будет проверять Пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что платформа для выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 регионе.