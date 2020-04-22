В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков

Платформа для выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Минкомсвязи.

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующая платформа предусматривает для работодателей возможность подачи через личный кабинет юрлица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

После одобрения поступившей заявки со стороны региона будут формироваться постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.