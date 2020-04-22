Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума совета по борьбе с распространением COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.

«Её (систему цифровых пропусков. — RT) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, за междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах», — цитирует Интерфакс Собянина.

По его словам, это позволит не рубить эти связи, а настраивать систему так, чтобы было видно, что «за поток, в каком объёме, кто перемещается».

В Москве с 15 апреля действует режим пропусков для передвижения. С 22 апреля в столице заработала автоматизированная система контроля пропусков на транспорте.

Как заявляли в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, пропуска, которые не прошли проверку, аннулируются.

По словам Собянина, ограничительные меры, введённые в столице из-за COVID-19, достаточны на данном этапе.