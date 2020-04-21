В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки

Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба столицы по коронавирусу в Telegram-канале.

Там отметили, что пропуска выдаются по заявительному принципу после заполнения формы, чтобы горожане не ждали результатов проверок, но каждую заявку проверяют на корректность заполнения формы, пропуска с явными ошибками аннулируются.

Как говорится в сообщении, для рабочих пропусков ИНН работодателя обязательно проверяется в базах ФНС, также проверяется, не числится ли человек в реестре граждан, которые обязаны соблюдать режим полной изоляции.

«Все пропуска, не прошедшие проверки, аннулируются», — добавили в штабе.

В случае, если все данные были заполнены верно, но пропуск был аннулирован, необходимо, как отметили в штабе, оформить новый пропуск, а при подаче заявки внимательно проверить всю информацию, которая указывается в форме, в том числе ФИО, паспортные данные и ИНН.

«Все сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку. Проверяется в том числе, действительно ли человек записан к врачу. Проверки носят выборочный характер. Если информация не подтверждается, пропуск аннулируется», — говорится в заявлении.

Ранее в Москве аннулировали более 500 цифровых пропусков у заражённых коронавирусом лиц, а также у тех, кто с ними живёт.

В Москве с 15 апреля действует режим пропусков для передвижения на общественном и личном транспорте.