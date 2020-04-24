За сутки в России скончались 60 пациентов с коронавирусом
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
- РИА Новости
«За сутки подтверждено 60 летальных случаев с коронавирусом... За весь период по России умерло 615 человек», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.
За сутки в России выздоровели от коронавируса 677 пациентов, всего выписаны 5 568.
Накануне сообщалось, что в России за сутки умерли 42 человека с коронавирусом.
За последние сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах.