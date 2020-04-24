За сутки в России скончались 60 пациентов с коронавирусом COVID-19.

«За сутки подтверждено 60 летальных случаев с коронавирусом... За весь период по России умерло 615 человек», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.

За сутки в России выздоровели от коронавируса 677 пациентов, всего выписаны 5 568.

Накануне сообщалось, что в России за сутки умерли 42 человека с коронавирусом.

За последние сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах.