В России за сутки умерли 42 человека с коронавирусом

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За последние сутки в России умерли 42 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся выросло до 555. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В России за сутки умерли 42 человека с коронавирусом
  • АГН «Москва»

Накануне за сутки умерли 57 пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к настоящему времени в мире подтверждено 2 475 723 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе вызывает беспокойство, многие страны до сих пор находятся на начальной стадии эпидемии.

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