В России за сутки умерли 42 человека с коронавирусом
- АГН «Москва»
Накануне за сутки умерли 57 пациентов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, к настоящему времени в мире подтверждено 2 475 723 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе вызывает беспокойство, многие страны до сих пор находятся на начальной стадии эпидемии.