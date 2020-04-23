В России за сутки умерли 42 человека с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 42 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся выросло до 555. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

АГН «Москва»

Накануне за сутки умерли 57 пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, к настоящему времени в мире подтверждено 2 475 723 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе вызывает беспокойство, многие страны до сих пор находятся на начальной стадии эпидемии.