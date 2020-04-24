Более 400 пациентов с коронавирусом проходят лечение в Коммунарке

Число пациентов с подтверждённым коронавирусом в больнице в московской Коммунарке выросло с 397 до 408.

«Состоят на лечении 604 пациента. Из них COVID-подтверждённых — 408 (68%)», — написал Проценко в своём Facebook.

Он отметил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 56 человек, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 101 человек в других отделениях подключён к кислороду.

По словам главврача, за сутки в больницу поступили 75 человек, были выписаны 73.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 привлечено более 40% системы здравоохранения Москвы.