Число заразившихся коронавирусом в Приморье достигло 220

Коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 220 жителей Приморского края. Об этом сообщили в правительстве региона.

«За минувшие сутки официально подтверждено 35 случаев заболевания. Это вновь выявленные контактные граждане, а также около десяти завозных случаев из Москвы. С начала эпидемии число зарегистрированных граждан с подтверждённым результатом на COVID-19 достигло в Приморье 220 человек», — говорится в сообщении.

По последним данным, в регионе зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что во Владивостокской больнице №2 обнаружен крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией.