В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Как отметили в Минздраве, в связи с увеличением числа заболевших COVID-19 было принято решение о приостановлении плановой госпитализации пациентов.
«Плановая госпитализация в большинстве случаев приостановлена, за исключением пациентов с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе», — заявила заместитель председателя правительства края, министр здравоохранения Анастасия Худченко.
Уточняется, что также будет продолжено оказание медицинской помощи пациентам, получающим лечение по профилям фтизиатрия, вирусные гепатиты, ревматология и психиатрия.
Плановая помощь в поликлиниках будет оказываться только по предварительной дистанционной записи.
Ранее, как сообщала kp.ru, врач-инфекционист Николай Малышев дал прогноз о наступлении пика распространения коронавируса в России.