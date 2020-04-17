В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В приморском Минздраве прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса в регионе.
В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметили в Минздраве, в связи с увеличением числа заболевших COVID-19 было принято решение о приостановлении плановой госпитализации пациентов.

«Плановая госпитализация в большинстве случаев приостановлена, за исключением пациентов с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе», — заявила заместитель председателя правительства края, министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Уточняется, что также будет продолжено оказание медицинской помощи пациентам, получающим лечение по профилям фтизиатрия, вирусные гепатиты, ревматология и психиатрия.

Плановая помощь в поликлиниках будет оказываться только по предварительной дистанционной записи.

Ранее, как сообщала kp.ru, врач-инфекционист Николай Малышев дал прогноз о наступлении пика распространения коронавируса в России.

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