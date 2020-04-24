Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в Хабаровском крае

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Пожарные спасли 22 человека при возгорании в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

«Оперативно прибывший пожарный расчёт обнаружил в подвале и первых двух подъездах сильное задымление. Люди, находившиеся на балконах, просили о помощи. Огнеборцы незамедлительно приступили к спасению жильцов… Всего были выведены из опасной зоны 22 человека, из них семь детей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет. Сведений о причинах пожара не приводится.

8 апреля сообщалось, что в результате возгорания проводки на цокольном этаже дома престарелых на западе Москвы погибли по меньшей мере два человека.

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