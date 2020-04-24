В России за сутки потушено более 200 очагов лесных пожаров

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В России за сутки ликвидировано 205 лесных пожаров общей площадью 16 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23 апреля, в России ликвидировано 205 лесных пожаров на площади 16 000 га», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в стране выявлено 87 очагов лесных пожаров общей площадью более 12,5 тыс. га.

Ранее стало известно, что Министерство природных ресурсов Забайкалья сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за пожаров.

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