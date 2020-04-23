За сутки в России ликвидировано 190 лесных пожаров

Федеральная Авиалесоохрана сообщает, что за прошедшие сутки в России ликвидировано 190 лесных пожаров.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22 апреля в России ликвидировано 194 лесных пожара на площади 19 486 га», — указывается в заявлении.

Уточняется, что по данным на полночь 23 апреля в России действует 59 лесных пожаров на площади 12 298 га. По ним ведётся активное тушение.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в заказнике «Цасучейский бор» горит более 700 га тайги.