В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги

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В Забайкальском крае в заказнике «Цасучейский бор» горит более 700 гектаров тайги. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов.
В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги
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«Пожар в Ононском районе возник 21 апреля, пламенем охвачен заказник «Цасучейский бор». На сегодняшний день в его тушении принимают участие 89 человек и 26 единиц техники. Площадь пожара 730 гектаров», — заявили там.

Как уточняется, огонь перешёл на тайгу из степи. Правоохранительные органы устанавливают виновных в нарушении правил пожарной безопасности.

Ранее в Авиалесоохране Рослесхоза заявили о начале пожароопасного сезона в Республике Крым, Севастополе, а также же в ещё 16 регионах России.

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