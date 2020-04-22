В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги

В Забайкальском крае в заказнике «Цасучейский бор» горит более 700 гектаров тайги. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов.

«Пожар в Ононском районе возник 21 апреля, пламенем охвачен заказник «Цасучейский бор». На сегодняшний день в его тушении принимают участие 89 человек и 26 единиц техники. Площадь пожара 730 гектаров», — заявили там.

Как уточняется, огонь перешёл на тайгу из степи. Правоохранительные органы устанавливают виновных в нарушении правил пожарной безопасности.

Ранее в Авиалесоохране Рослесхоза заявили о начале пожароопасного сезона в Республике Крым, Севастополе, а также же в ещё 16 регионах России.