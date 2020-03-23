В Крыму и Севастополе объявили о начале пожароопасного сезона
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства, пожароопасный сезон открыт на всей территории Псковской, Астраханской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Калининградской, Белгородской областей, Краснодарского края, республик Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарской, Чеченской и Карачаево-Черкесской республик, а также в 21 муниципальном районе Приморского края.
В ведомстве напомнили, что неосторожное обращение с огнём, выжигание хвороста, сухой травы и лесной подстилки, нарушение правил пожарной безопасности в лесу преследуется по закону.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что городское правительство приняло решение о введении в Севастополе пожароопасного сезона с 23 марта.