В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров
Об этом говорится в заявлении ведомства.
«В лесах Забайкальского края введён режим ЧС — выезд в лес запрещен», — отмечается в сообщении.
В сообщении также указывается, что за прошедший период года было ликвидировано более 500 лесных пожаров. Основные причины возгораний — выжигание сухой растительности, неосторожное обращение с огнём, неконтролируемые палы на сенокосных угодьях.
Ранее Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что за прошедшие сутки в России ликвидировали 190 лесных пожара.