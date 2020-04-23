В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров

Министерство природных ресурсов Забайкалья сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за пожаров.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«В лесах Забайкальского края введён режим ЧС — выезд в лес запрещен», — отмечается в сообщении.

В сообщении также указывается, что за прошедший период года было ликвидировано более 500 лесных пожаров. Основные причины возгораний — выжигание сухой растительности, неосторожное обращение с огнём, неконтролируемые палы на сенокосных угодьях.

Ранее Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что за прошедшие сутки в России ликвидировали 190 лесных пожара.