В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров

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Министерство природных ресурсов Забайкалья сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за пожаров.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«В лесах Забайкальского края введён режим ЧС — выезд в лес запрещен», — отмечается в сообщении.

В сообщении также указывается, что за прошедший период года было ликвидировано более 500 лесных пожаров. Основные причины возгораний — выжигание сухой растительности, неосторожное обращение с огнём, неконтролируемые палы на сенокосных угодьях.

Ранее Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что за прошедшие сутки в России ликвидировали 190 лесных пожара.

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