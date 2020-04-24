В Амурской области начался новый этап программы «Земский учитель»
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональное Минобрнауки.
Наибольшей популярностью пользуются вакансии учителя начальных классов и физрука.
До 20 августа прошедшие конкурс будут направлены в сельские школы, где им необходимо проработать не менее пяти лет. Каждый педагог получит 2 млн рублей и служебное жильё.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель».