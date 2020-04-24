В Ленобласти планируют закупить почти 470 аппаратов ИВЛ

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В Ленинградской области планируют закупить 466 аппаратов искусственной вентиляции лёгких до июня 2020 года включительно.
В Ленобласти планируют закупить почти 470 аппаратов ИВЛ
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на администрацию региона.

Поставками в перепрофилированные больницы займётся Комитет по здравоохранению.

«Эти аппараты закупаются в дополнение к тем, что имеются», — пояснил губернатор Александр Дрозденко.

Контракты на закупку 266 аппаратов уже подписаны. На стадии подписания находятся соглашения на приобретение ещё 200. Средства направлены из областного и федерального бюджетов.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

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