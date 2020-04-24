В Ленобласти планируют закупить почти 470 аппаратов ИВЛ
- © Кирилл Шипицин
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на администрацию региона.
Поставками в перепрофилированные больницы займётся Комитет по здравоохранению.
«Эти аппараты закупаются в дополнение к тем, что имеются», — пояснил губернатор Александр Дрозденко.
Контракты на закупку 266 аппаратов уже подписаны. На стадии подписания находятся соглашения на приобретение ещё 200. Средства направлены из областного и федерального бюджетов.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.